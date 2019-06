"Cyberpunk 2077": Sex und Nacktheit sollen zentrale Rolle einnehmen

Unzensierter Rollenspiel-Blockbuster von CD Projekt RED mit gänzlich frei formbaren Spielfiguren

Sex nimmt bei AAA-Titeln zumeist nur eine Nebenrolle ein – wenn überhaupt. Vor Gewaltorgien schrecken Entwickler von Hochglanzproduktionen nicht zurück, nackte Haut ist dann schon eher ein Tabu, vor allem bei Spielen aus den USA. CD Projekt RED hat bei The Witcher 3 aufgezeigt, dass man Sexualität auch abseits von Leisure Suit Larry und freizügigen Anime-Games seriös abhandeln kann. Auch beim anstehenden Cyberpunk 2077 soll Geschlechtsverkehr eine wichtige Rolle einnehmen, wie Lead Quest Designer Pawel Sasko in einem Interview klar stellte.

cyberpunk 2077

Nicht nur Heterosexualität

"Romanze und Sex sind sehr präsent", sagte Sasko gegenüber Metro. Konnte man bei The Witcher 3 nur eine heterosexuelle Liebschaft eingehen, wird CD Projekt RED hier keine Grenzen setzen. "Als Spieler kannst du verschiedene Körpertypen auswählen und auch bei der Stimme eine Auswahl treffen. So ist es beispielsweise möglich, dass du einer männlichen Spielfigur eine weibliche Stimme zuweist. Gleichzeitig ist auswählbar, wie dich andere Charaktere einschätzen", erklärte der Entwickler in dem Gespräch weiter. Auch Nacktheit soll eine tragende Rolle spielen.

Spielfigur frei formbar

Die Spielfigur ist auch hinsichtlich der Geschlechtsmerkmale formbar. Hier setzt CD Projekt RED laut Sasko keinerlei Grenzen. "Bei der Charaktererstellung kannst du bei einer männlichen Spielfigur vermehrt weibliche Züge einstellen und auch umgekehrt. Möchte man, dass der Protagonist keinem Geschlecht eindeutig zuzuordnen ist, kann man auch dies festlegen", schildert der Lead Quest Designer ferner. Das Aussehen soll bei Cyberpunk 2077 auch eine Rolle spielen, wie man von der NPC-Umwelt wahrgenommen wird. Bei Gesprächen soll man dazu sogar Stellung nehmen können.

Gameplay stark bestimmbar

DER STANDARD konnte bei der E3 2019 einen weiteren Blick auf den aktuellen Zustand des Rollenspiels des polnischen Prestige-Studios werfen. Die rund 50 Minuten Gameplay zeigten zumindest in spielerischer Hinsicht auf, wie sich das Game je nach Charakterentwicklung verändert. Gezeigt wurden eine kräftige Nahkämpferin, die sich den Weg freibahnen konnte und ein Hacker, dem aufgrund seiner Hacking-Skills andere Herangehensweisen zur Verfügung stehen. CD Projekt RED sprach in diesem Zusammenhang von einem "Fluid Class System".

cyberpunk 2077

Demo der E3 2019 vor Veröffentlichung

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April für PC, Xbox One und Playstation 4. Das Game kann bereits vorbestellt werden – eine Collector's Edition gibt es ebenso, diese soll aber bereits vielerorts vergriffen sein. Um die Wartezeit bis zum Release zu überbrücken, hat der Entwickler angekündigt, dass man bald jene Gameplay-Demo veröffentlichen werde, die bei der E3 2019 nur hinter den Kulissen gezeigt wurde. Nach der E3 2018 war CD Projekt RED nicht ganz so selbstsicher. Damals zögerte das Studio Monate bis die Demo schließlich dann doch hochgeladen wurde. Man wollte nicht falsche Erwartungen erzeugen, sagte die Spieleschmiede damals. (dk, 19.6.2019)