Adam-Sandler-Komödie bricht Zuschauerrekorde auf Netflix

"Murder Mystery" wurde in den ersten drei Tagen von 30,9 Millionen Haushalten gestreamt

Welche sind die populärsten Filme und Serien auf Netflix? Eine Frage, zu der sich der Streaming-Anbieter in der Vergangenheit äußerst zurückhaltend gegeben hat. Mittlerweile gewährt das Unternehmen aber zumindest einen gewissen Einblick in die eigenen Zahlen, und so erfährt die Öffentlichkeit, was die breite Masse wirklich interessiert.

Neuer Rekord

Die Adam-Sandler-Komödie "Murder Mystery" legt den bisher besten Filmstart bei Netflix hin. Innerhalb der ersten drei Tage wurde der Streifen, in dem Sandler gemeinsam mit Jennifer Aniston die Hauptrollen einnimmt, rund 30,9 Millionen Mal gesehen. Dies bestätigt der Streaming-Anbieter auf Nachfrage von US-Medien, nachdem zunächst ein Twitter-Account des Unternehmens die Zahlen zirkuliert hatte.

Dabei verrät man auch etwas zur regionalen Aufteilung: 13,4 Millionen dieser zusehenden Haushalte stammen demnach aus den USA und Kanada, der Rest aus anderen Ländern, in denen Netflix verfügbar ist. Der Streaming-Anbieter betont dabei, dass in diese Statistik nur jene Aufrufe des Films einfließen, bei denen die eigenen Nutzer zumindest 70 Prozent des Films gesehen haben.

Kooperation

Netflix scheint in der Partnerschaft mit Sandler also ein Erfolgskonzept gefunden zu haben. Dieser hatte schon 2015 einen Vertrag über vier Streifen abgeschlossen, im Jahr 2017 wurde dieser dann um vier zusätzliche Filme erweitert. All dies kam zu einem Zeitpunkt, als die Komödien von Sandler an den Kinokassen zunehmend an Popularität verloren haben.

Detaillierte Zuseherzahlen für das gesamte eigene Angebot bietet Netflix weiterhin nicht. Stattdessen streicht man lieber einzelne Erfolgsgeschichten heraus. Zuletzt hieß es etwa, dass "Triple Frontier" mit Ben Affleck in der Hauptrolle in den ersten vier Wochen 52 Millionen Zuseher gefunden hat. Auch die Serie "Umbrella Academy" soll mit 45 Millionen Zusehern im selben Zeitraum sehr erfolgreich gewesen sein. (red, 19.6.2019)