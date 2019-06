Ibiza-Video: Rydl gibt an, dafür bezahlt zu haben

Er behauptet, die Urheberrechte an dem Video zu haben

Wien – Wie das Wirtschaftsmagazin "trend" berichtet, soll Werner Rydl, der im Mittelpunkt eines der größten Steuerhinterziehungsfälle in Österreich stand, behaupten, das Ibiza-Video finanziert zu haben.

Laut dem Bericht gibt Rydl an, das Ibiza-Video mit 264.377 Euro finanziert zu haben, es jedoch nicht in Auftrag gegeben zu haben. Eine mit 25. Mai 2019 datierte Eingabe an die Staatsanwaltschaft, die Rydl dem Magazin geschickt hat, soll eine "Selbstanzeige" belegen: "Betreffend des in der Öffentlichkeit aktuell diskutierten Strache-Videos erkläre ich hiermit meine Urheberschaft", ist darauf zu lesen.

Echtheit nicht klar

Ob die Eingabe echt ist, oder nicht, konnte der "Trend" nicht verifizieren, zitiert wird ein Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft: "Ich sage nicht Ja, ich sage nicht Nein, nur: kein Kommentar."

Angeblich wurde Rydl telefonisch bereits von Ermittlern kontaktiert worden sein. Ob seine Darstellungen der Wahrheit entsprechen ist unklar. (red, 18.6.2019)