Müllkippe Nordsee, Unter Feinden und Süßes Gift: TV-Tipps für Mittwoch

Außerdem Muslimbrüder im Klassenzimmer, Die Wunde und Hundstage

18.30 MAGAZIN

Konkret: Aufklärung zum 5G-Netz Noch heuer soll der Ausbau des Mobilfunknetzes auf den neuen 5G-Standard starten. Die großen Telekom-Anbieter stellen sich jetzt im Internet den Skeptikern und Kritikern. Bis 18.47, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Müllkippe Nordsee Nicht nur Verpackungsmüll aus Plastik wird in der Nordsee zunehmend zum Problem, auch verlorengegangene Fischernetze gefährden Menschen und Tiere. Bis 20.10, Arte

20.15 GANGSTERFILM

Departed – Unter Feinden (The Departed, USA/HK 2006, Martin Scorsese) Für ein Remake des Hongkong-Thrillers Infernal Affairs kehrte Martin Scorsese in die Mafiawelt zurück. Es entspinnt sich ein fulminantes Katz-und-Maus-Spiel mit Jack Nicholson, Matt Damon und Leonardo DiCaprio. Bis 23.15, Kabel 1

thomas roth Trailer zu "Departed – Unter Feinden".

20.15 THRILLER

Süßes Gift (Merci pour le chocolat, F 2000, Claude Chabrol) Claude Chabrol variiert sein Lieblingsthema einer Großbürgerfamilie mit Geheimnissen. Im Zentrum: Isabelle Huppert als Schokoladenfabrikbesitzerin "Mika" Muller. Souveränes Spätwerk des großen französischen Regisseurs. Bis 21.50, Arte

22.15 POLITIKMAGAZIN

Factum: Muslimbrüder im Klassenzimmer Dem Islamunterricht an Österreichs Schulen widmet sich das Politmagazin. Die Islamische Glaubensgemeinschaft bezeichnet ihn als "modellhaft". Wie ist es wirklich? Bis 23.05, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Türkei – Machterhalt um jeden Preis Der türkische Präsident Erdogan ist unter Druck geraten, an seinem Machtanspruch hält er dennoch fest. Bestandsaufnahme aus einem zerrissenen Land. Thema im Anschluss um 23.05 Uhr: Bosporus – Lebensader der Türkei. Bis 23.05, ORF 2

22.35 ZEITPORTRÄT

Das weiße Band (D 2009, Michael Haneke) Ein sittenstrenges protestantisches Dorf in Norddeutschland am Vorabend des Ersten Weltkriegs, unerklärliche Gewalttaten als Spiegel einer erkalteten Gesellschaft. Meisterwerk von Michael Haneke zum Immerwiedersehen. Bis 0.50, One

22.45 GESELLSCHAFTSDRAMA

Die Wunde (Inxeba, SA/D/NL/F 2017, John Trengove) Xolani besucht sein südafrikanisches Heimatdorf, ein Mann droht, dessen Homosexualität zu outen. Der Sänger Nakhane Touré überzeugt in seiner ersten Filmrolle. Bis 0.10, Arte

kinofilme Trailer zu "Die Wunde".

23.05 NEW-YORK-KLASSIKER

Hundstage (Dog Day Afternoon, USA 1975, Sidney Lumet) Ein bisexueller Mann will in Brooklyn eine Bank überfallen, um die Geschlechtsumwandlung seines Freundes zu finanzieren. Auf Basis dieser wahren Geschichte drehte Sidney Lumet seinen fulminanten Film, Hauptdarsteller Al Pacino lief zur Höchstform auf. Bis 1.10, Servus TV