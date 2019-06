"Marvel's Avengers" angeschaut: Das war jetzt erst einmal sehr wenig

Gute Inszenierung trifft auf ödes Gameplay – Entwickler weiß offenbar nicht so ganz, wo das Spiel hin soll

Nachdem die Avengers Menschenmassen in die Kinosäle lockte, sollen die Superhelden nun auch Millionen vor PC und Konsole bringen. Entwickelt wird das Game von Crystal Dynamics, den Schöpfern von Tomb Raider – als Publisher agiert Square Enix. Bei der E3 wurde der erste Trailer zu dem anstehenden Game gezeigt, das am 15. Mai 2020 erscheinen soll. DER STANDARD konnte hinter den Kulissen einen Blick auf das Gameplay werfen.

Kampagne und ambitionierter Multiplayer

Marvel's Avengers soll eine ambitionierte Mischung aus Singleplayer-Kampagne und Multiplayer-Koop werden. Crystal Dynamics will das Game über die Jahre beständig mit neuen Inhalten ausstatten. Die Kampagne soll lediglich eine Art Tutorial beziehungsweise Einführung in das Spiel werden. Bei der gezeigten Demo wurde ein Ausblick auf die Einzelspielerkomponente gegeben – mit Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow und Captain America.

Superhelden, die keiner mehr mag

Auch wenn man bei dem Spiel die Originalgesichter der Helden vermisst, sollen Avengers-Fans dank neuer Story auf ihre Kosten kommen. Die Superhelden sind aufgrund eines Zwischenfalls in Ungnade gefallen. Dies führt sogar dazu, dass die Avengers fünf Jahre später verboten werden. Die Kampagne startet direkt an jenem Tag des Unglücks. Ein großangelegter Angriff auf San Francisco versetzt die Küstenstadt in Schutt und Asche. Mittendrin die fünf Superhelden, die dagegen ankämpfen.

Gegner mit Panzern und Hammer vermöbeln

Das Gameplay ist eine Mischung aus Quick-Time-Events und durchaus actiongeladenen Kämpfen, bei denen man inmitten des Chaos Wellen an Gegnern vermöbelt. Die Superhelden unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Angriffe und Bewegungen stark voneinander – während der Demo wurde je nach Situation automatisch gewechselt. Eine Auswahl ist hier nicht möglich. So schwingt man am Hulk-Panzer umher oder richtet als Thor mit seinem Hammer Schaden an.

Tolle Inszenierung, ödes Gameplay

Hinsichtlich der actionreichen Inszenierung stand man den erfolgreichen Filmen um nichts nach. Dort explodiert etwas, da fliegen Autos und Trümmer herum, und im Grunde ist die Lage ohnehin hoffnungslos, wären da nicht die übermächtigen Superhelden. Das Gameplay variierte wiederum stark, wirkte aber im Vergleich zu dem gebotenen Spektakel etwas mittelmäßig – vor allem durch den intensiven QT-Einsatz.

Wohin geht der Weg?

Offenbar weiß Crystal Dynamics aber selber nicht so genau, wo man mit dem Spiel hinmöchte. Die rund zehnstündige Kampagne soll nämlich nur optional sein, sodass Spieler sofort in den Multiplayer-Modus einsteigen können. Wieso die E3 nur dazu genutzt wurde, um den Einzelspieleraspekt zu zeigen und kaum ein Wort über die Mehrspieler-Komponente zu verlieren, deutet darauf hin, dass der Entwickler noch sehr viel Arbeit vor sich hat. Die Zeit bis zum 15. Mai 2020 dürfte durchaus knapp werden.

Ausblick

Mit der ersten Gameplay-Demo von Marvel's Avengers haben sich die Entwickler keinen Gefallen getan. Das Gebotene wirkte zwar gut inszeniert – dauerhafte Superhelden-Prügeleien in Schlauch-Levels dürften wohl nicht das sein, was sich Fans erwarten. Man kann nur hoffen, dass Crystal Dynamics die Zeit bis zum Release intensiv nutzt und der versprochene Multiplayer-Modus ein Herausreißer wird. Ansonsten könnte aus dem Superheldenspektakel nur ein spielerisches B-Movie-Avengers werden. (Daniel Koller, 19.6.2019)