Neue Taste: Microsoft plant offenbar Office Key auf Tastatur

Microsoft-Experte gibt Einblick in mögliche neue Tastatur

WERTZ oder ASDFG oder die Windows-Taste. Wer das liest, denkt heutzutage sofort an die handelsübliche Tastatur. Demnächst müssen sich User jedoch unter Umständen an eine neue Taste gewöhnen. Denn wie Microsoft-Experte "WalkingCat" und WindowsCentral berichten, plant Windows offenbar die Einführung eines "Office-Keys", der Kurzbefehle und einen einfacheren Zugriff auf das beliebte Microsoft-Office-Paket ermöglichen soll.

Testphase

Ein Feedback-Formular hat diesen Einblick ermöglicht. Demnach befindet sich der Office-Key momentan in einer internen Testphase. Nutzer werden gefragt, ob sie den Key auch gerne am Laptop hätten. Zunächst sei der Office-Key nämlich nur für größere Büro-Tastaturen vorgesehen.

Die Office-Taste.

Auf Twitter ist bereits ein mögliches erstes Bild aufgetaucht. Demnach soll der "Office-Key" rechts neben Alt Gr Platz finden. In Verbindung mit O, T, W, X, P, D, N, Y und L werden bereits einige Kurzbefehle genannt. Was sich hinter diesen Tastenkombinationen verbirgt, ist größtenteils noch unbekannt. Office plus S soll aber das Teilen eines Dokuments ermöglichen. (red, 18.6.2019)