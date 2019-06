"Pokémon Schwert & Schild" ist das unbeliebteste Game der E3

Fans wütend auf Entwickler Game Freak, weil man nicht alle Monster in das Game transferieren kann

Pokémon Schwert und Silber ist das unbeliebteste Game der E3. User des ResetEra-Forums haben einen Blick auf die Dislikes und Views der YouTube-Trailer geworfen, bei dem das Nintendo-Game als klarer Sieger hervorgeht. Das Game weist ein Dislike pro View-Verhältnis von 0,049 auf. Dahinter finden sich Battletoads (0,027) und Shenmue 3 (0,024).

Nicht alle Pokémon dabei

User strafen das Game aufgrund der Tatsache ab, dass man außerhalb der Galar-Region gefangene Monster nicht in das Spiel transferieren kann. Kürzlich hat der japanische Konzern ein Service vorgestellt, das die Möglichkeit mit sich bringt, Pokémon in die Cloud zu übertragen und diese dann in einem anderen Game zu integrieren.

Release in Bälde

Im Falle von Pokémon Schwert und Silber ist dies allerdings nicht möglich, da es einige ältere Monster nicht in dem Spiel gibt. Welche Pokémon fehlen ist noch unklar. Entwickler Game Freak begründet die Entscheidung damit, dass man die Entwicklungszeit damit beschleunigt habe. Das Spiel erscheint am 15. November 2019 für die Nintendo Switch.

Kommen noch alle Monster?

Möglicherweise werden die fehlenden Pokémon noch nachgereicht. Aktuell ist die Wut vieler Spieler nämlich groß. Auf Twitter und Reddit machen diese ihren Unmut kund. Die Kritik richtet sich vorrangig gegen Game Freak. Viele User wünschen sich, dass Nintendo die Entwicklung der Pokémon-Spiele selber in die Hand nimmt. Dem japanischen Konzern gehören immerhin die Markenrechte rund um das Abenteuer-Spiel. (red, 18.6.2019)