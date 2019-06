Aus SR1 wird "Stoff"

Karl Royer und Bernd Wilfinger gründen gemeinsame Agentur

Wien – Karl Royer (32) und Bernd Wilfinger (38) gründen eine gemeinsame Agentur mit dem Namen "Stoff". Als Nachfolger der im Jahr 2014 von Royer gegründeten SR1 Werbeagentur betreut Stoff neben Neukunden wie Wiener Wasser, Wiener Wohnen oder die Baumeisterinnung auch weiterhin Marken wie die Tourismusregion Schladming-Dachstein, Seefeld Tourismus oder Steyr Traktoren.

Neben CEO und Creative Director Karl Royer, der seine Karriere bei PKP BBDO und Havas

startete, ist Bernd Wilfinger als zweiter geschäftsführender Gesellschafter neu an Bord. Der

Creative Director bringt 17 Jahre Agenturerfahrung u.a. bei Jung von Matt/Donau und

Wien Nord mit. Er betreute Marken wie Austrian Airlines, Almdudler, Bank Austria

Creditanstalt, BMW, clever, "Kronen Zeitung", Media Markt/Saturn und bis Anfang des

Jahres WienTourismus. Wilfinger ist seit vier Jahren Vorstandsmitglied des Creativ Club Austria-

Karl Royer zur Neuausrichtung: "Das Auftragsvolumen und die Kreativleistung von SR1

hat sich trotz erfolgreicher Projekte in Kärnten Jahr für Jahr immer mehr auf den Standort

Wien verlagert. Als sich Bernd dann selbstständig machte, haben wir mehrere Projekte

gemeinsam in Angriff genommen, New Business genauso wie für bestehende Kunden, etwa

für die Nordische Ski WM in Seefeld oder den TV-Spot für die Schladming-DachsteinSommercard, der aktuell in Deutschland und Österreich on Air ist. Die Zusammenarbeit hat nicht nur viel Spaß gemacht, sondern war gleichzeitig auch noch erfolgreich. Also haben wir uns dazu entschlossen unsere Stärken in einer gemeinsamen Agentur zu bündeln." (red, 18.6.2019)