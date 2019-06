Neue Razzia bei Identitären-Chef Sellner

Auch bei einem zweiten Verdächtigen habe eine Hausdurchsuchung stattgefunden, bestätigt die Staatsanwaltschaft

Bei Identitären-Anführer Martin Sellner und einem weiteren Verdächtigen wurden erneut Hausdurchsuchungen durchgeführt. Hintergrund sind die Terror-Ermittlungen gegen die Identitären.

Konkret wurden zwei Wohnungen in Wien durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Graz der APA bestätigte. Dabei ging es neuerlich um die Ermittlungen rund um die Spende des Christchurch-Attentäters an Identitären-Chef Martin Sellner, die bereits im März 2019 publik geworden war. Im neuseeländischen Christchurch hatte der rechtsextreme Attentäter Brenton T. 50 Menschen ermordet und 51 weitere Menschen verletzt.

Indizien auf Videos

Bereits damals wurde Sellners Wohnung in Wien im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz durchsucht. Nun habe man auf Videos Indizien gesehen, wonach es noch andere Wohnungen geben könnte, in denen weitere Beweismittel zu finden sein könnten, heißt es bei der Staatsanwaltschaft. Es gehe um die Überweisung des Christchurch-Attentäters an Sellner und die Frage, "ob es über diese Spende hinaus weitere Spende gegeben hat", dabei seien die Ermittler etwa auf der Suche nach "Buchhaltungsunterlagen".

Identitären-Chef Martin Sellner hatte zuvor auf Twitter erklärt, von einer Hausdurchsuchung betroffen zu sein. Derzeit finde eine Beschuldigtenvernehmung statt.

Seit März ist gegen Sellner ein Strafverfahren wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung anhängig, die Wohnung des Identitären-Anführers war bereits zuvor durchsucht worden. (red, 18.6.2019)