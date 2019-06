"Cyberpunk 2077": Autos werden wie Pferde einfach hergerufen

Lead Quest Designer bestätigte, dass man selbstfahrende Fahrzeuge bestellen kann

Bei Cyberpunk 2077 kann der Protagonist sein Auto herrufen. Gegenüber VG247 sagte Lead Quest Designer Pawel Sasko, dass die Fahrzeuge bei dem Game mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet sind und einfach bestellt werden können. "Lass dein Auto oder Motorrad irgendwo stehen, rufe es einfach und schon ist es dank Künstlicher Intelligenz da und wartet auf dich", sagte Sasko.

cyberpunk 2077

Fahren aber weiterhin möglich

Im E3-Trailer ist ein selbstfahrendes Auto bereits zu sehen. Dieses reagiert auf Kommandos und wurde offenbar zuvor herbestellt. Laut einer Hands-Off-Demo, die DER STANDARD sehen konnte, ist es übrigens weiterhin möglich, das Fahrzeug selber zu lenken. Dem Lead Quest Designer zufolge ist es möglich, Autos in der Garage zu lagern und ein primäres Gefährt zu bestimmen. Dieses kommt dann im Fall der Fälle.

Keine fliegenden Autos

Fliegende Autos sind bei Cyberpunk 2077 zuletzt kein Thema. Wie in der fiktiven Welt des Games von CD Projekt RED in die Luft gegangen wird, ist unklar. In der gezeigten Demo, die bald veröffentlicht werden soll, war ein riesiges bewaffnetes Luftschiff zu sehen. Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One. (red, 18.6.2019)