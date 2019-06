Alibaba stellt sich vor Börsengang in Hongkong neu auf

Geschäftsbereiche werden umstrukturiert – Zweitnotiz in Hongkong wird für das dritte Quartal erwartet

Shanghai – Der chinesische Internethändler Alibaba stellt sich vor der erwarteten Zweitnotierung in Hongkong neu auf. Wie der Amazon-Rivale am Dienstag mitteilte, wird die Supermarktsparte Freshippo eine selbstständige Geschäftseinheit. Zugleich fusioniere die Sparte Unternehmens-Software DingTalk mit der Cloud-Einheit.

Finanzchefin Maggie Wu werde künftig strategische Zukäufe und Investitionen überwachen. Die Umstrukturierung solle Innovationen sichern, teilte Konzernchef Daniel Zhang mit. Es ist der erste Umbau nach der Ankündigung des Firmengründers Jack Ma im vergangenen Jahr, Zhang das Ruder zu überlassen.

Börsengang könnte bis zu 20 Mrd. Dollar bringen

Insidern zufolge hat Alibaba einen Antrag für den Gang aufs Hongkonger Parkett gestellt. Nach dem bisher größten Börsengang überhaupt an der New Yorker Wall Street 2014, werde die Zweitnotiealibaba

rung ab dem dritten Quartal angepeilt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person vergangene Woche. Damit könnte der Technologieriese seine Kriegskasse um bis zu 20 Milliarden Dollar auffüllen. Das Geld wolle der Konzern in neue Technologien und den Ausbau seines Geschäfts mit herkömmlichen Supermärkten investieren.

Der Antrag auf die Notierung in Hongkong wurde dem Insider zufolge vertraulich gestellt. Alibaba teilte am Montag jedoch mit, die Aktionäre bei der Hauptversammlung am 15. Juli über einen Aktiensplit im Verhältnis eins-zu-acht abstimmen lassen zu wollen. Damit könne der Konzern leichter Kapital einsammeln und neue Aktien ausgeben, begründete der Online-Händler den Schritt. (Reuters, 18.6.2019)