Fixer Tarif für Uber: Pro und Kontra aus den Foren

Pro von User "hexa"

"Sehr gut! Gleiche Spielregeln für alle. Es kann ja nicht sein, dass man selbst für Tariflohn arbeitet, und draußen steht jemand vor der Firmentüre und bietet dem Chef dieselbe Leistung für den halben Lohn und ohne Urlaubsanspruch an. Das Resultat: der Ruf ins Büro und Kündigung! Es gibt schließlich immer welche, die ihre Arbeitskraft billiger anbieten. Acht Euro pro Stunde, fünf Euro pro Stunde oder sogar noch weniger – egal! Tariflohn oder Mindestlohn hin oder her. Es lebe die freie Marktwirtschaft! Und Unternehmen sollen ungestört ihre Gewinne machen. Wollen wir das wirklich? Oder sind einige 'uralte' Gesetze und 'unnötige' Regeln am Ende nicht doch zu etwas gut? Für uns alle! Auch für die, die so gerne billig Taxi fahren wollen."