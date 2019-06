"Dr. Mario World": Smartphone-Game von Nintendo kommt am 10. Juli

Action-Puzzler erscheint kostenlos für iOS und Android

Dr. Mario World erscheint am 10. Juli für iOS und Android. Dies wurde von Nintendo bekanntgegeben. Das Mobile-Game geht auf eine Zusammenarbeit mit LINE Corporation zurück. Bei dem Action-Puzzler geht es darum, mit Medizin-Kapseln Viren zu treffen und zu vernichten. Interessierte können sich bereits für das kostenlose Spiel registrieren.

Immer mehr mobile Nintendo-Games

Nintendo hat mittlerweile Gefallen an Smartphone-Spielen gefunden. 2016 wurde mit Miitomo das erste mobile Game veröffentlicht, seither wurden einige weitere Titel für iOS und Android herausgegeben. Mario Kart Tour soll im Sommer 2019 auf Smartphones landen, auch von einer mobilen Umsetzung von The Legend of Zelda war bereits die Rede. (red, 18.6.2019)