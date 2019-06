S&T AG beruhigt, nachdem Chefs viele Aktien verkauften

"Operativ weiterhin auf Erfolgskurs" – Erhöhte Jahresziele bekräftigt

Nachdem Mitglieder der Chefetage der in Frankfurt börsennotierten Linzer S&T AG vorige Woche eine Vielzahl an S&T-Aktien verkauft haben, hielt das Management dazu am Montag fest, dass die S&T-Gruppe "operativ weiterhin auf Erfolgskurs" sei. Die erhöhten Ziele fürs laufende Geschäftsjahr (Umsatz 1,15 Mrd. Euro, mindestens 100 Mio. Euro EBITDA) wurden bekräftigt.

Hintergrund

Am 13. Juni 2019 haben die dem Aufsichtsratsvorsitzenden der S&T AG Erhard F. Grossnigg zurechenbare grosso holding GmbH (660.000 Stück), der Vorstandsvorsitzende Hannes Niederhauser (250.000 Stück) und der Finanzvorstand Richard Neuwirth (150.000 Stück) Aktien der S&T AG veräußert. Aktien und Aktienoptionen seien Teil der Vergütung des Managements, so das Unternehmen heute. Hierzu gehörten auch Verkäufe zur Monetarisierung der jeweiligen Aktien und Aktienoptionen. (APA, 18.6.2019)