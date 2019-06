Bruch des Außenknöchels bei Wolf diagnostiziert

Schlimme Diagnose für künftigen Leipzig-Stürmer

Triest – Österreichs Hannes Wolf hat bei der Fußball-U21-EM beim Sieg gegen Serbien (2:0) einen Bruch des rechten Außenknöchels erlitten. Dies gab der ÖFB nach einer Untersuchung des Offensivspielers in der Klinik Cattinara in Triest am Montagabend bekannt.

Über die weitere Vorgehensweise der Behandlung werden die medizinischen Abteilungen des Nationalteams, von Red Bull Salzburg und von Wolfs künftigem Club RB Leipzig beraten, hieß es. Wolf wird damit voraussichtlich einige Monate ausfallen. (APA, 17.6.2019)