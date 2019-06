Wittgenstein-Preise an Historiker und Mikrobiologen vergeben

"Flüchtlingskrise" gab es in Syrien, nicht in Europa

Zwei Fragen an den Wittgenstein-Preisträger Philipp Ther

Der Osteuropa-Historiker Philipp Ther von der Uni Wien will mit dem Wittgenstein-Preis eine Gruppe aufbauen, die sich mit sozialen Transformationsprozessen beschäftigt, mit Entwicklungen, die zu sozialen und regionalen Ungleichheiten in der Gesellschaft führten und daher auf die Gegenwart einwirken. In früheren Arbeiten beschäftigte er sich vor allem mit Osteuropa nach 1989.

STANDARD: Stimmt es, dass Sie einen durchaus persönlichen Zugang zu Ihrem Schwerpunkt Osteuropa nach dem Ende des Kommunismus haben?

Philipp Ther: Meine Forschungsthemen haben schon mit meiner Biografie zu tun, da meine Familie zum Teil aus Böhmen bzw. aus der ehemaligen Tschechoslowakei stammt, 1989 habe ich dort zentrale Momente der Samtenen Revolution miterlebt. Ich wusste, die Welt würde nicht mehr so sein, wie sie einmal war. Ich habe Tschechisch gelernt, später Polnisch und wurde zum Osteuropa-Historiker, wobei ich immer vergleichend im europäischen Kontext gearbeitet habe, teilweise mit der Methode, die Anthropologen als "teilnehmende Beobachtung" bezeichnen.

STANDARD: Ihr jüngstes Buch "Die Außenseiter: Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa", das nach der sogenannten Flüchtlingskrise publiziert wurde, erregte einiges Aufsehen. Sie meinten etwa, dass sich die Aufnahme vieler Flüchtlinge in der Geschichte fast immer gerechnet hat. Wurden Sie dafür kritisiert?

Ther: Dazu stehe ich auch heute noch – im gesamten historischen Kontext betrachtet. Die Linken haben das Buch als zu wenig idealistisch bezeichnet, zumindest klang das durch. Von Rechten gab es im Zusammenhang mit Interviews, die ich dazu gab, etwas, das man in der Postmoderne als Shitstorm bezeichnen könnte. Ich habe dabei auch den Terminus "Flüchtlingskrise" kritisiert, die gab es in Syrien und in den Nachbarländern, nicht in Europa.