Cannes Lions: Acht Shortlistplatzierungen für Wiener Agentur "wild"

Für Kampagne "Expensify Th!$" in den Kategorien "Digital Craft", "Entertainment Lions for Music" und "Entertainment" nominiert

Cannes – Die Wiener Design und Technologie Agentur "wild" hat am Cannes Lions International Festival of Creativity 2019 acht Shortlistenplatzierungen erreicht. Nominiert wurde die Agentur für ihre Kampagne ""Expensify Th!$", die sie gemeinsam mit der New Yorker Agentur John & Hannes für die Buchhaltungs- bzw. Ausgabenmanagement-App "Expensify" umgesetzt hat.

expensify

Für den Spot, der wie ein Musikvideo konzipiert ist, kollaborierte "Expensify" mit dem Grammy-Award-Sieger und Rapper 2 Chainz sowie mit dem US-amerikanischen Schauspieler Adam Scott. "Wild" hat für die Kampagne eine Website erstellt und war für die technische Beratung und technische Konzeption verantwortlich. Während der Kampagne stiegen die App-Downloads von "Expensify" um 70 Prozent und die Website wurde eine Million Mal besucht.

Die Chance auf einen Preis in Cannes, bei einer der bekanntesten Veranstaltungen der Werbebranche, hat "wild" in den Kategorien "Digital Craft", "Entertainment Lions for Music" und "Entertainment". Die Sieger werden am Dienstag den 18. Juni verkündet. (red, 17.6.2019)