Weltbevölkerung wächst bis 2050 auf 9,7 Milliarden Menschen

Frauen in Afrika verzeichnen laut Uno weiterhin hohe Geburtenraten. Gefordert wird ein besserer Zugang zu Verhütungsmitteln

Hannover – Das rasante Wachstum der Weltbevölkerung setzt sich fort. Nach neuesten Projektionen der UNO wird die Bevölkerungszahl von derzeit rund 7,7 Milliarden Menschen auf 9,7 Milliarden 2050 und 10,9 Milliarden Menschen 2100 steigen.

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) veröffentlichte am Montag die UN-Projektionen, wonach die Fertilität in den meisten Ländern in den vergangenen Jahren zwar zurückgegangen ist. Doch gerade in Afrika sei sie weiterhin hoch und sinke vergleichsweise nur langsam. Frauen in Afrika bekommen demnach derzeit durchschnittlich 4,4 Kinder – deutlich mehr als der weltweite Durchschnitt von 2,5 Kindern pro Frau.

Jugendliche bekommen weiter viele Kinder

Die UNO geht in ihren Projektionen davon aus, dass die Fruchtbarkeitsrate auch in Afrika bis 2100 auf 2,1 Kinder pro Frau sinkt. Wegen der sehr jungen Altersstrukturen werden die Bevölkerungen in Afrika aber dennoch für einige Zeit wachsen. In Ländern südlich der Sahara und in Lateinamerika bekommen demnach vor allem Jugendliche weiterhin viele Kinder. Zwischen 2015 und 2020 werden weltweit Schätzungen zufolge 62 Millionen Babys geboren, deren Mütter zwischen 15 und 19 Jahre alt sind.

DSW-Geschäftsführerin Renate Bähr verwies auf die Gefahren durch das steigende Bevölkerungswachstum. Bereits die heutige Bevölkerungszunahme stelle die Entwicklungsländer vor große Herausforderungen. In Afrika wird sich die Bevölkerung laut dem Bericht von heute knapp 1,3 Milliarden Menschen auf voraussichtlich rund 2,5 Milliarden Menschen im Jahr 2050 fast verdoppeln. Bis 2100 wird die Bevölkerung in Afrika dann noch einmal um fast zwei Milliarden auf rund 4,3 Milliarden Menschen wachsen.

Zugang zu Verhütungsmitteln

Bähr forderte eine Intensivierung der Beratung von Mädchen und Frauen in Entwicklungsländern. "Angesichts der Tatsache, dass rund 214 Millionen Mädchen und Frauen in Entwicklungsländern bis heute keinen Zugang zu Familienplanungsangeboten haben, sehe ich die Rückgänge bei der Fertilität in Gefahr", erklärte sie. Frauen müsse daher der Zugang zu Verhütungsmitteln verschafft werden. Zugleich forderte Bähr, die Lebensbedingungen und Zukunftschancen von Mädchen und Frauen durch Aufklärung, Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern. Nur dann seien die neuen UN-Projektionen realistisch. (APA, 17.6.2019)