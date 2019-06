Die Gründe, weshalb junge Frauen beim Casual Dating auf ältere Männer stehen

Samantha ist gerade 23 geworden. Gefeiert hat sie ihren Geburtstag mit ihren Freundinnen, die alle im selben Alter sind. Sexuell bevorzugt die Italienerin allerdings deutlich ältere Männer, die sie über das Erotik-Portal TheCasualLounge kennen lernt. Weshalb sie Männer, die locker doppelt so alt sind wie sie, jüngeren vorzieht, verrät sie hier.

Sugar Daddy

"Was können mir denn junge Männer schon bieten? Sie haben weder Geld noch Erfahrung. Männer über 45 geben sich viel mehr Mühe, ziehen sich schick an oder führen mich schon mal zum Essen. Jeder Mann, den ich bisher über TheCasualLounge getroffen habe, hatte zudem eine richtig schöne Wohnung. Schnittige Autos imponieren mir natürlich ebenfalls. Das gibt einfach etwas her."

Gentleman

"Ältere Männer sind im Gegensatz zu denjenigen in meinem Alter noch richtige Gentlemen. Sie machen mir Komplimente und umwerben mich richtig. Diese Wertschätzung vermisse ich bei Männern Mitte zwanzig. Bei meinen aktuellen Sexpartnern von TheCasualLounge habe ich das Gefühl, für voll genommen und geschätzt zu werden. Der Sex ist dann auch viel inniger und für mich entspannter."

Sexgott

"Junge Männer können älteren beim Sex nicht das Wasser reichen. Sie sind viel unsicherer und setzen ihre Bedürfnisse über meine. Zudem lassen sie sich viel schneller ablenken – Games oder Fußball sind ihnen wichtiger als sich für Erotik Zeit zu lassen. Mit den Männern, die ich über TheCasualLounge getroffen habe, hatte ich deutlich besseren Sex. Ich suche mir Männer ab 45 aus, weil diese sich anstrengen und nicht nur ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen."

Wieso hast du dich für die Plattform TheCasualLounge entschieden?

"Die Leute dort sind seriös und verhalten sich anständig. Jedem, der dort surft, ist klar, dass es um Sex geht. Das ist ein großer Vorteil, da so gar keiner auf die Idee kommt, mit mir eine Beziehung zu wollen."

Wie funktioniert das Chatten auf TheCasualLounge?

"Ich habe kurz ein Profil erstellt, ein paar Fotos hochgeladen und geschrieben, worauf ich so stehe. Die Fotos sind anfangs ja noch gar nicht so wichtig – man zeigt sich dem Chatpartner ja sowieso erst, wenn alles andere stimmt."

Weshalb benutzt du nicht Tinder?

"Auf Tinder täuschen dich viele oder suchen jemanden für eine Beziehung. Auf TheCasualLounge muss ich mich für gar nichts schämen. Besonders als Frau fällt es einem nicht so leicht, zuzugeben, dass man eigentlich nur One-Night-Stands haben will."

