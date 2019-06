Multiples Myelom: Medikament könnte Hepatitis reaktivieren

Das Medikament Darzalex, das bei Patienten und Patientinnen mit Multiplem Myelom zum Einsazu kommt, könnte Hepatits B-Viren reaktivieren

Das Multiple Myelom ist eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems, das medikamentös sehr gut in Schach gehalten werden kann. In den letzten Jahren sind viele neue Medikamente für Multiple Myelom-Patienten in unterschiedlichen Stadien der Erkrankung zugelassen worden. Ein sehr effizientes Medikament ist Darzalex.

Es ist bei erwachsenen Patienten seit 2016 im Einsatz. Allerdings wurde es erst dann eingesetzt, wenn eine vorangegegangene Therapie mit anderen Medikamenten erfolglos blieb. Darzelex kommt infrage, wenn sie bereits mit einem Proteasom-Inhibitor und einem Immunmodulator behandelt wurden und die letzte Therapie nicht ausreichend wirkte.

Das Medikamente war sehr wirksam. Deshalb wird es seit September 2018 auch als Ersttherapie bei Erwachsenen mit einem neu diagnostizierten Myelom eingesetzt. Der Wirkstoff wird dann mit Bortezomib, Melphalan und Prednison kombiniert.

Hersteller warnt

Allerdings wurde nun ein interessantes Faktum bekannt. Im Rahmen der Auswertung klinischer Studien waren den Angaben zufolge sechs Fälle von Hepatitis-B-Reaktivierung beobachtet worden. Obwohl unklar ist, welchen Anteil das Medikament daran hat, entschloss sich der Zulassungsinhaber, die Janssen-Cilag GmbH, für diese Warnung.

Das Unternehmen empfahl in seiner Sicherheitsinformation die Untersuchung von Patienten auf Hepatitis B. Auch nach Beendigung der Behandlung sollten die Blutwerte sechs Monate lang auf eine mögliche Hepatitis-B-Reaktivierung getestet werden.

Eine unauffällige oder vermeintlich ausgeheilte Hepatitis B kann nach vielen Jahren wieder aktiv werden, wenn eine andere Erkrankung oder Medikamente das Immunsystem stark beeinträchtigen. Hepatitis B wird über Blut und andere Körperflüssigkeiten übertragen. Erste Symptome können grippeähnlich sein. Es zählen aber auch Müdigkeit, Übelkeit, heller Stuhl, dunkler Urin sowie eine Gelbfärbung der Haut und der Augen dazu. Nach Jahren kann es zu Leberkrebs kommen. (red/APA, 18.6.2019)