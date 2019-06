Verkehrsministerium startet Ausschreibungen

Wien – Im Zuge der Breitbandmilliarde werden weitere 170 Mio. Euro an Gemeinden und die Netzbetreiber vergeben. Das Verkehrsministerium startete am Montag die fünfte Phase der Breitbandförderungsprogramme Access und Backhaul sowie die neunte Runde der Leerrohr-Ausschreibung, wie in einer Aussendung bekanntgegeben wurde. (APA, 17.6.2019)