Gary Woodland gewann die US Open

Zweiter Platz ging an Brooks Koepka – Straka auf Rang 28

Pebble Beach (Kalifornien) – Golf-Profi Gary Woodland hat mit einem Sieg bei den US Open den ersten Major-Titel seiner Karriere errungen. Der 35-jährige US-Amerikaner spielte am Sonntag (Ortszeit) eine 69er-Runde auf dem Par-71-Kurs im kalifornischen Pebble Beach und sicherte sich mit insgesamt 271 Schlägen den Sieg beim dritten Major-Turnier des Jahres. Für den Triumph gab es ein Preisgeld von 2,25 Millionen Dollar.

Auf dem zweiten Platz landete Brooks Koepka, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils den US-Open-Titel gewonnen hatte. Der 29-Jährige beendete die 119. US Open mit 274 Schlägen. Platz drei ging an ein Quartett aus Xander Schauffele und Chez Reavie (beide USA), Jon Rahm (Spanien) und Justin Rose (England), die alle auf jeweils 277 Schläge nach vier gespielten Runden kamen. (APA; 17.6.2019)

Endstand der Golf US Open 2019 in Pebble Beach/Kalifornien (12,5 Mio. US-Dollar/Par 71):

1. Gary Woodland (USA) 271 Schläge (68/65/69/69) – 2. Brooks Koepka (USA) 274 (69/69/68/68) – 3. Justin Rose (ENG) 277 (65/70/68/74), Xander Schauffele (USA) 277 (66/73/71/67), Chez Reavie (USA) 277 (68/70/68/71) und Jon Rahm (ESP) 277 (69/70/70/68) – 7. Louis Oosthuizen (RSA) und Adam Scott (AUS) je 278 – 9. Rory McIlroy (NIR), Chesson Hadley (USA), Henrik Stenson (SWE) alle 279. Weiter: 21. Tiger Woods (USA) 282 – 28. Sepp Straka (AUT) 283 (68/72/76/67) – 76. Bernd Wiesberger (AUT) 294 (71/73/78/72)