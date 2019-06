Mordfall Lübcke: Generalbundesanwalt geht von rechtsextremem Hintergrund aus

Der am Wochenende festgenommene Verdächtige war offenbar im Umfeld der deutschen NPD aktiv

Kassel – Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) geht die Bundesanwaltschaft von einem Täter aus dem rechtsextremistischen Milieu aus. Die Karlsruher Behörde übernahm daher die Ermittlungen, wie ein Sprecher am Montag mitteilte.

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Istha erschossen worden. Dringend tatverdächtig sei ein einschlägig vorbestrafter 45 Jahre alter Mann namens Stephan E., sagte der Sprecher. Die DNA des Verdächtigen sei am Tatort sichergestellt worden. Hinweise auf Komplizen oder eine rechtsterroristische Organisation gibt es nach Angaben des Sprechers bisher nicht. Es werde aber weiter ermittelt.

Der 45-Jährige war am frühen Samstagmorgen von Spezialkräften festgenommen worden. Seit Sonntag sitzt er unter dringendem Mordverdacht in Untersuchungshaft.

Verbindung zur NPD

Der Verdächtige hatte zumindest in der Vergangenheit eindeutige Verbindungen in die rechtsextreme Szene und war im Umfeld der hessischen NPD aktiv, berichtet der "Spiegel".

Er sei vor zehn Jahren zusammen mit fast 400 "Autonomen Nationalisten" in Dortmund von der Polizei festgenommen worden. Die Rechtsradikalen hatten damals am 1. Mai eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) attackiert. Der Verdächtige wurde damals wegen Landfriedensbruchs zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Auf seinem Youtube-Kanal soll Stephan E. geäußert haben: Wenn die Regierung nicht bald handle, werde es Tote geben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden Waffen gefunden, aber nicht die Tatwaffe.

Gewalt- und Eigentumsdelikte

Laut "Spiegel" fiel der Mordverdächtige der Polizei in der Vergangenheit mehrfach wegen Gewaltdelikten, Verstößen gegen das Waffengesetz, Eigentumsdelikten sowie weiterer Straftaten auf. Ob er in diesen Fällen verurteilt wurde, sei bisher nicht bekannt. Zudem soll er der Neonazi-Vereinigung "Combat 18" nahestehen.