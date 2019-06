Rapperin Haiyti dreht Musikvideo in Straches Ibiza-Villa

Im Song "Coco Chanel" geht es um "Money für Gianni", gechillt wird mit Wodka-Red-Bull auf dem Ikea-Sofa

Die Rapperin Haiyti ist der Yung Hurn Deutschlands: Mit viel Autotune-Effekt und überdrehten Bässen inszeniert sich die Hamburgerin als schick wohlstandsverwahrloste Blume aus der gehobenen Sozialbausiedlung.

Für das Video zu ihrem neuen Song "Coco Chanel" hat es sie jetzt auf die spanische Partyinsel Ibiza verschlagen, genaugenommen in jene "Oligarchenvilla", die Heinz-Christian Strache zum politischen Verhängnis wurde.

Dort hängt sie verpeilt am Gartenzaun, rappt auf dem Dach oder räkelt sich illuminiert im Ikea-Wohnzimmer auf der Couch, mit literweise Wodka-Red-Bull am Start.

haiytiofficial

Man sei geschockt gewesen "von der Banalität des Ortes", sagten die Künstler Paul Spengemann und Steffen Goldkamp, die Regisseure des Videos, dem Magazin "Monopol". Gebucht habe man recht einfach via Booking.com, die Ausstattung der "Villa" sei noch immer dieselbe, wie man sie aus dem Ibiza-Video kennt.

"Mache das nur für die Money"

Sogar den Eiskübel, der im Video zu sehen ist, habe man noch im Schrank gefunden und damit die Situation in dem Wohnzimmer nachgebaut. "Es war uns aber wichtig, dass wir den Bezug nicht wie in einem Satirevideo überziehen", so die Macher des Videos.

Konkrete inhaltliche Bezüge zur Ibiza-Affäre gibt es im Song "Coco Chanel" zwar keine, einige Zeilen aus dem Text kommen dem Themenkomplex aber doch recht nahe: " Mache das nur für das Money/ Öffne die Tür nur für Gianni/ Auf meinem T-Shirt ein Bunny/ Doch sehe nur Schlangen, Cavalli". (red, 17.6.2019)