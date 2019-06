Männermode: Inspiriert von "Star Wars" bis The Prodigy

foto: apa/afp/miguel medina

Fendi

Silvia Fendi, Kreativchefin der Männerkollektion des Modehauses, lud zum wiederholten Mal Regisseur Luca Guadagnino ("Call Me by Your Name", "Suspiria") zur Zusammenarbeit ein. Die Show wurde in den Garten der Villa Reale verlegt: Dort liefen khakifarbene Overalls, Fischerhüte und Cargohosen durchs Grüne.