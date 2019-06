Huawei will Produktion um 30 Milliarden Dollar kürzen

Massiver Druck der USA auf chinesischen Telekommunikationsausrüster

Der unter Handelssanktionen leidende chinesische Telekommunikationsriese Huawei will seine Produktion massiv drosseln. "In den nächsten beiden Jahren wird die Produktion um 30 Mrd. Dollar (26,6 Mrd. Euro) gekürzt", sagte Huawei-Gründer Ren Zhengfei am Montag bei einer Konferenz im chinesischen Shenzhen. Zum Vergleich: Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 721,2 Mrd. Yuan (92,5 Mrd. Euro) erzielt.

Huawei auf Schwarzer Liste

Huawei wird derzeit massiv von Washington unter Druck gesetzt. Die USA befürchten chinesische Spionage und Sabotage, was Huawei vehement zurückweist. US-Präsident Donald Trump hatte US-Unternehmen kürzlich per Dekret die Nutzung von Telekommunikationstechnik untersagt, die als Sicherheitsrisiko eingestuft wird. Hierbei gilt Huawei als Hauptziel. Daraufhin schränkten mehrere Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit dem chinesischenTelekommunikationsausrüster ein. Die chinesische Regierung wirft den USA "wirtschaftliche Schikane" vor. (APA/AFP, 17.6.2019)