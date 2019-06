BetenfürKurz: So reagiert das Netz auf das Gebet für Sebastian Kurz

Die Ereignisse beim "Awakening Europe"-Event sorgen für Belustigung, Erstaunen und eine Distanzierung von Jan Böhmermann

Was man sonst nur von US-TV-Predigern kennt, spielte sich am vergangenen Wochenende auch in der Wiener Stadthalle ab. Denn dort gastierte die Kampagne "Awakening Europe", die von Godfest Ministries, einer vom Australier Ben Fitzgerald gegründeten Glaubensorganisation, betrieben wird. Als Überraschungsgast war auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz zugegen, für den ein Massengebet abgehalten wurde.

kath.net - katholische internetzeitung Das Kurz-Gebet in der Stadthalle.

Freilich dauerte es nicht lange, ehe ein Video davon im Netz landete. Dort blieben die Szenen nicht unkommentiert.

Böhmermann distanziert sich

Der an Heiligenverehrung grenzende Vorgang erschien selbst dem sonst wenig zimperlichen Satiriker Jan Böhmermann zu übertrieben, um glaubhaft zu sein. Er distanzierte sich vorsorglich davon.

In diesem Kontext tauchte freilich auch wieder die Statue im Wandschmuck der Kapelle von Fort la Latte in der Bretagne auf. Die Heiligenabbildung mit erstaunlicher Ähnlichkeit zum ÖVP-Chef sorgte schon vor fast genau einem Jahr für Belustigung.



Die tiefe Verehrung könnte für Kurz im Wahlkampf noch zu einem Problem werden. Das legt jedenfalls dieser wieder Haderer-Cartoon nahe, der übrigens aus dem Jahr 2017 stammt.

Eine wenig überraschend politische Deutung der Szenen fand Michel Reimon, ehemaliger Europaabgeordneter der Grünen, der bei der nächsten Wahl für den Nationalrat kandidiert.

Ob sich die ganze Veranstaltung überhaupt für größeren göttlichen Beistand qualifiziert, zweifelt Reimons Pressesprecherin allerdings per Verweis auf die "Heilige Schrift" an.

Der ehemalige Neos-Chef und nach eigener Aussage "kritische Katholik" Matthias Strolz zeigte sich von dem gesamten Event jedenfalls wenig enthusiasmiert.

Aber zumindest der Quote einer bekannten ORF-TV-Diskussionssendung könnte die Aufarbeitung der Ereignisse in der Stadthalle wohl ganz gut tun.

"Wunder und Heilungen"

"Awakening Europe" ist nicht die erste Kampagne der Godfest Ministries außerhalb von Australien. Die Organisation, die die Bibel für die direkte Abbildung des "Wort Gottes" hält, ist auch in anderen Ländern aktiv. Eine Pastorin einer philippinischen Partnerorganisation wird mit dem Worten zitiert, dass es im Rahmen eines gemeinsamen "Kreuzzugs" mit Ben Fitzgerald in ihrem Land zu zahlreichen "Wundern und Heilungen" gekommen sei. (red, 17.06.2019)