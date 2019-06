Es soll laut Einladung um einen "Fälschungsskandal" gehen. Was darunter zu verstehen ist, ist nicht bekannt

Am Montagvormittag hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu eine Pressekonferenz anlässlich eines "Fälschungsskandals" geladen. Genaueres ist nicht bekannt. Auch Generalsekretär Karl Nehammer wird in der ÖVP-Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse 7 anwesend sein. Die Veranstaltung beginnt um 10:30. (red, 17.10.2019)