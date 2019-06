Historischer Kalender – 17. Juni

1789 – In Frankreich erklärt sich der Dritte Stand der in Versailles zusammengetretenen Generalstände zur Konstituierenden Nationalversammlung, der am 27. Juni auch die beiden anderen Stände – Adel und Klerus – beitreten.

1914 – Die 5.400 km lange Fernsprechleitung zwischen New York und San Francisco wird probeweise in Betrieb genommen.

1939 – In Versailles findet die letzte öffentliche Hinrichtung mit der Guillotine statt.

1944 – Island löst seine Bindungen zur dänischen Krone und wird unabhängige Republik. Sveinn Björnsson wird erster Präsident.

1984 – In sechs EG-Ländern findet die zweite Direktwahl zum Europäischen Parlament statt.

1984 – Bei den Tiroler Landtagswahlen verzeichnet die ÖVP Stimmen- und Mandatsgewinne.

1989 – Der missglückte Start einer DDR-Maschine auf dem Flughafen Schönefeld fordert 20 Menschenleben.

1994 – Der amerikanische Ex-Präsident Jimmy Carter startet eine erfolgreiche Vermittlungsmission im Konflikt zwischen Nordkorea und der IAEO.

2004 – Der Papierindustrielle Veit Sorger wird neuer Präsident der Industriellenvereinigung.

Geburtstage

Eduard I., König von England (1239-1307)

Ralph Bellamy, US-Schauspieler (1904-1991)

Fred Liewehr, öst. Schauspieler (1909-1993)

John Richard Hersey, US-Autor, Journalist (1914-1993)

Ilse Leitenberger, öst. Journalistin (1919-1995)

Ferry Ahrle, dt. Maler (1924-2018)

Ernst Wimmer, öst. Theoretiker und

Propagandist des Marxismus (1924-1991)

Xavier Koller, schweiz. Filmregisseur/Oscargewinner (1944- )

Michael Groß, dt. Schwimmer (1964- )

Todestage

Joseph Addison, brit. Schriftsteller (1672-1719)

S. David Griggs, US-amer. Astronaut (1939-1989)

Jacek Kuron, poln. Bürgerrechtler (1934-2004)

Ralf Dahrendorf, dt.-brit. Soziologe u. Politiker (1929-2009)

Hannes Thanheiser, österr. Schauspieler (1925-2014)

(APA, 17.6.2019)