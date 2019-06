Lorenzo räumt ab, Marquez gewinnt in Barcelona

Jorge Lorenzo riss Dovizioso, Rossi und Vinales aus dem Rennen. Quartararo Zweiter vor Petrucci

Barcelona – Motorrad-Weltmeister Marc Marquez hat sich beim Katalonien-Grand-Prix in Barcelona den Sieg im MotoGP-Rennen gesichert. Der Spanier baute mit dem vierten Saisonsieg am Sonntag die Führung in der Meisterschaft weiter aus und profitierte vom Pech seiner WM-Rivalen.

Honda-Teamkollege Jorge Lorenzo sorgte im Rennen nach wenigen Runden für eine Schrecksekunde. Der Spanier verschätzte sich beim Anbremsen und riss Andrea Dovizioso, Valentino Rossi und Maverick Vinales mit aus dem Rennen. Nur 13 der gestarteten 24 Fahrer sahen beim siebenten Rennen der Saison die Zielflagge.

Der Franzose Fabio Quartararo sicherte sich in Barcelona mit Platz zwei sein erstes Podium in der Königsklasse. Danilo Petrucci aus Italien kam als Dritter ins Ziel. Im Gesamtklassement liegt Marquez nun 37 Punkte vor Dovizioso. (APA, 16.6.2019)

Ergebnisse Motorrad-WM beim Grand Prix von Katalonien in Barcelona am Sonntag:

MotoGP (24 Runden a 4,627 km/111,048 km):

1. Marc Marquez (ESP) Honda 40:31,175 Min. –

2. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha +2,660 Sek. –

3. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 4,537 –

4. Alex Rins (ESP) Suzuki 6,602 –

5. Jack Miller (AUS) Ducati 6,870 –

6. Joan Mir (ESP) Suzuki +7,040.

Ausgefallen u.a.: Jorge Lorenzo (ESP), Andrea Dovizioso (ITA), Valentino Rossi (ITA), Maverick Vinales (ESP)

WM-Stand nach 7 von 19 Rennen:

1. Marquez 140 Pkt.

2. Dovizioso 103

3. Rins 101

4. Petrucci 98

5. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 72

6. Miller 53

7. Quartararo 51