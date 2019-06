Regenbogenparade ist gestartet

Wien – Um 12.00 Uhr sollte sich der Zug der Regenbogenparade beim Burgtheater in Bewegung setzen. Die Route führt entgegen der Fahrtrichtung über die Ringstraße. Die ersten Teilnehmer – heuer gibt es mit 107 gemeldeten Beiträgen einen neuen Rekord – sammelten sich bereits am Vormittag, um letzte Vorbereitungen an ihren Wägen und Outfits zu erledigen.

Schon am Vormittag herrschte im Areal beim Burgtheater reger Zulauf. Menschen in Regenbogenoutfits – von Socken über T-Shirts bis zum Hut – strömten auf den zum PrideVillage umfunktionierten Rathausplatz, der neben Gastroangeboten auch zahlreiche Infozelte von Parteien und Gruppierungen beherbergte. Aus den Lautsprechern schallte bereits Partymusik.

Heuer gibt es so viele Beiträge – dabei handelt es sich um Wägen und um Fußgruppen – wie noch nie. Die Zahl wurde von zuletzt 106 noch auf 107 nach oben korrigiert. Die Veranstalter, die Homosexuellen Initiative Wien (HOSI), rechnet mit bis zu 500.000 Menschen, die sich der Parade anschließen und mit um den Ring ziehen werden. Das wäre ebenfalls ein neuer Rekord.

Marsch der Familie

Der Ballhausplatz wird ab 14.00 Uhr auch Schauplatz einer weiteren Kundgebung. Dann sammeln sich Strenggläubige für den mittlerweile am Regenbogenparadentag fast schon traditionellen "Marsch für die Familie", zu dem die "Plattform Familie" aufrief. Dann geht es in Begleitung einer Blasmusikkapelle zum Stephansplatz, wo ab 16.00 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Als bekannteste Rednerin ist die nicht amtsführende Stadträtin Ursula Stenzel angekündigt.



Abschluss mit Bundespräsident

Im Anschluss findet eine Abschlusskundgebung mit einer durchaus prominenten Rednerliste statt: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird sprechen, ebenso EU-Justizkommissarin Vera Jourova, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Song-Contest-Siegerin Conchita Wurst. Angekündigt wurde außerdem, dass vor dem Start der Parade Van der Bellens Vorgänger Heinz Fischer eine kurze Rede am Rathausplatz halten werde.

Die Parade hat auch Auswirkungen auf die Fortbewegungsmöglichkeiten von Nicht-Paradeteilnehmern: Die Autofahrerclubs raten, den Ring und den Franz-Josefs-Kai ebenso wie die "2er-Linie" möglichst zu meiden und großräumig zu umfahren. Wer in die Innenstadt wolle, solle auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Wobei es auf den Bim-Ringlinien sowie auf den Autobuslinien in der Innenstadt zu Kurzführungen und Umleitungen kommt. (APA, 15.6.2019)

Mehr zum Thema

Europride: Die Stadt, das Land und die Akzeptanz

#Quiz: Was wissen Sie über die LGBT-Kultur?

Wien rechnet mit Rekord bei Europride-Parade

Die Ansichtssache wird laufend aktualisiert.