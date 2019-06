Leichtes Erdbeben mit Epizentrum im friaulischen Tolmezzo

Weder Verletzte noch Schäden – Spürbar auch im Kanaltal und in Udine

Udine – Ein Erdbeben der Stärke 3,5 auf der Richterskala hat sich am Samstag um 06.12 Uhr unweit von Tolmezzo in der friaulischen Provinz Udine ereignet. Das Epizentrum, das südlich von Tolmezzo lokalisiert wurde, lag in einer Tiefe von einem Kilometer, teilte das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie mit.

Das Erdbeben war auch im Kanaltal und in der Stadt Udine spürbar. Es wurden weder Verletzte noch Schäden gemeldet, berichteten friaulische Medien. Bereits am Freitagnachmittag war in der Gegend ein Erdbeben mit Stärke 4 auf der Richterskala gemeldet worden. (APA, 15.6.2019)