Elfjähriger wehrte gewalttätigen Einbrecher in USA mit Machete ab

Eindringling floh nach Gerangel mit dem Buben

Washington – Ein Elfjähriger hat in Mebane im US-Staat North Carolina einen gewalttätigen Einbrecher mit einer Machete abgewehrt. Nach Medienberichten vom Freitag hatte der Mann den Buben, der allein zu Hause war, zunächst mit vorgehaltener Luftdruckwaffe in einen Kasten gezwungen. Doch der Elfjährige befreite sich und schlug plötzlich mit einer Machete auf den Eindringling ein und traf ihn am Hinterkopf.

Nach einem kurzen Gerangel sei der Einbrecher schließlich geflohen, als er bemerkte, dass er blutete. Zusammen mit zwei Komplizen suchte der Mann schließlich das Weite. Der 19-Jährige wurde kurz darauf festgenommen, als er die Schnittwunde in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandeln ließ. "Das ist ein zäher Bursche, der kühlen Kopf bewahrt hat", lobte Sheriff Charles Blackwood den wehrhaften Elfjährigen. (APA, 15.6.2019)