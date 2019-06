Winnetou, James Bond, Ghostbusters, Sherlock: TV-Tipps für Samstag

Ein Herz und eine Krone, Botswana, die Königinnen des Heavy Metal, Volle Kraft voraus, Guédelon – Die Burg-Baustelle, Bowfingers große Nummer

11.05 ROMANZE

Ein Herz und eine Krone (Roman Holiday, USA/I 1953, William Wyler) Mit der Rolle einer Kronprinzessin, die sich in Rom ihrer Pflichten entschlägt und sich von einem US-Reporter (Gregory Peck) einen Tag lang die Stadt zeigen lässt, wurde Audrey Hepburn über Nacht zum Star. William Wylers 1953 an Originalschauplätzen gedrehter Film markiert einen Gipfelpunkt des heiklen Genres der Romantic Comedy. Bis 13.00, ORF 2

14.00 KARL MAY

Winnetou 3. Teil (D/I/JUG 1965, Harald Reinl) Der große Opfertod des Häuptlings der Apachen. Regisseur Harald Reinl zog für den dritten Teil von Karl Mays Winnetou mit Pierre Brice und Lex Barker vor der Kulisse der Plitvicer Seen noch einmal alle Register. Bis 15.30, WDR

19.30 DOKUMENTATION

Botswana, die Königinnen des Heavy Metal Dass Heavy Metal nicht ausschließlich weiß und männlich ist, beweist eine kleine Subkultur, die sich seit Jahren in Botswana herausbildet: Frauen unterschiedlicher Generationen finden dort in harten Klängen ihre Identität. Bis 20.15, Arte

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Goldfinger (Goldfinger, GB 1964, Guy Hamilton) Sean Connery als Agent 007, Gert Fröbe als Auric Goldfinger und Honor Blackman, die noch vor Diana Rigg für die TV-Serie Mit Schirm, Charme und Melone in die Rolle der Emma Peel schlüpfte. Der dritte James-Bond-Film markiert sozusagen den Goldstandard der Filmreihe. Bis 22.10, Servus TV

20.15 ZEITGESCHICHTE

Volle Kraft voraus Von der Handelsschiffahrtsgesellschaft Lloyd über die Kriegsmarine bis zum Untergang des von einem Torpedo versenkten Luxusdampfers Linz: die Geschichte der österreichischen Seefahrt als Doku-Dreiteiler.

Bis 22.45, 3sat

20.15 KOMÖDIE

Ghostbusters – Die Geisterjäger (Ghostbusters, USA 1984, Ivan Reitman) Drei von der Uni geschasste Parapsychologen verlegen sich in New York auf die Geisterjagd. Die Idee zu der enorm erfolgreichen Komödie lieferten die beiden Hauptdarsteller Dan Aykroyd und Harold Ramis. Ebenfalls mit an Bord: Bill Murray, Sigourney Weaver und ein ziemlich bedrohlicher Marshmallow-Mann. Bis 22.10, Vox

20.15 DOKUMENTATION

Guédelon – Die Burg-Baustelle In der französischen Gemeinde Treigny in Burgund entsteht seit 1997 eine Burg. Und zwar ausschließlich mit Werkzeugen, Materialien und Techniken des 13. Jahrhunderts. Das Langzeitexperiment soll Antwort auf die Frage geben: Wie wurden Burgen im Mittelalter errichtet? Bis 21.45, Arte

0.05 MAGAZIN

Square für Künstler: Isild Le Besco Die französische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Isild Le Besco widmet sich in dem Arte-Magazin dem Phänomen des Willens. Bis 0.30, Arte

0.40 KRIMI

Sherlock – Die Braut des Grauens (The Abominable Bride, GB 2016, Douglas Mackinnon) Ein bizarrer Fall wartet in dem 90-Minuten-Special zur erfolgreichen BBC-Serie auf Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes: Eine Frau schießt zuerst auf Passanten, dann tötet sie sich selbst, es folgt eine Mordserie. Unter Verdacht gerät die Getötete selbst! Bis 2.10, ARD

2.15 KOMÖDIE

Bowfingers große Nummer (Bowfinger, USA 1999, Frank Oz) Steve Martin als Filmproduzent, der ganz unten angekommen ist und alles auf eine bizarre Idee setzt, Eddie Murphy als Star, an den sich große Hoffnungen knüpfen. Ob Hollywood oder Scientology, in der vergnüglichen Komödie von Frank Oz (The Muppets!) bekommen alle ihr Fett ab. Bis 3.45, ARD (Karl Gedlicka, 15.6.2019)