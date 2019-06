Bayerischer Bauer lässt Hühner nur noch mit Warnweste ins Freie

Die Westen sollen Schutz beim Überqueren der Straße und bei der Paarung mit dem Hahn bieten

Liegt das Hendl flach am Teller, war der Traktor wieder schneller. Sicherheit geht im Straßenverkehr vor, das gilt auch für das Federvieh von Landwirt Günter Marr aus Weißenbrunn bei Kronach in Bayern. Er lässt seine Hühner nur noch mit maßgeschneiderten Warnwesten in Neongelb und Pink ins Freie, wie mehrere Medien online berichten. Denn auf dem Weg vom Stall auf die Wiese müssen die Tiere eine Straße überqueren.

Neben ihrer Signalwirkung sollen die Westen die Hühner noch auf andere Weise schützen, nämlich vor dem Hahn. Dieser soll beim Liebesakt nicht gerade zimperlich vorgehen und sich richtiggehend in die Partnerinnen verkrallen. Auch davor bieten die Warnwesten Marr zufolge Schutz.

Im Internet sind Warnwesten für Hühner übrigens von 9,90 Euro aufwärts erhältlich. Ein Modell trägt die Bezeichnung "Omlet Warnweste für Hühner". (red, 14.9.2019)