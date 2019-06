Montagsfrage: Warum reisen Sie?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Vor allem zu dieser Zeit des Jahres drehen sich Gespräche um das Reisen. Es gibt kaum Unterhaltungen, die ohne dieses Thema auskommen. Entweder werden bereits gemachte Reisen besprochen, man fragt jemanden um Reisetipps, man spricht über geplante Urlaube oder einfach nur über Wunschreiseziele. Das gibt schon einiges her. Ein Thema, das bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes.

Einmal um die Welt und zurück

Zahllos und zeitlos sind die Bücher, Gedichte und Filme, die sich dem Reisen widmen. Wer reist, lernt die Welt kennen. Und sich selbst. So zieht es auch jene in die Ferne, die nicht nur Neues sehen wollen, sondern durch den Bruch mit Gewohntem einen anderen Blick auf das eigene Leben gewinnen wollen. Oder wie der französische Schriftsteller Marcel Proust sagte:

"Eine kleine Reise ist genug, um uns und die Welt zu erneuern."



foto: junce getty images/istockphoto

Was bewegt Sie zum Reisen?

Welche Erkenntnisse haben Sie auf Reisen gewonnen? Was ist Ihrer Meinung nach der größte Benefit des Reisens? Welche war Ihre schönste Reise? Und haben Sie bereits eine nächste geplant? Auf welche Art reisen Sie am liebsten – per Auto, Flugzeug, Zug oder gar zu Fuß? Oder gibt es Gründe, weshalb Sie lieber zu Hause bleiben? (mawa, 17.6.2019)