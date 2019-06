Weltrangliste: Österreich steigt auf

Durch Siege in der EM-Qualifikation stößt das ÖFB-Team auf Rang 26 vor

Zürich – Das österreichische Fußball-Nationalteam der Männer hat sich in der FIFA-Weltrangliste durch die beiden Siege gegen Slowenien (1:0) und Nordmazedonien (4:1) in der EM-Qualifikation um acht Plätze auf Position 26 verbessert. Die Israelis von Teamchef Andreas Herzog verbesserten sich um zwei Plätze auf Rang 82, Polen ist gemäß dem am Freitag veröffentlichten Ranking nun 19.

Die Top Vier blieben im Juni-Ranking mit Spitzenreiter Belgien, Frankreich, Brasilien und England unverändert. Nations-League-Sieger Portugal schob sich auf Platz fünf vor. Deutschland liegt ex aequo mit Argentinien auf Rang elf. (APA; 14.6.2019)

Die FIFA-Weltrangliste vom 14. Juni 2019:

1. ( 1.) Belgien 1.746 Punkte

2. ( 2.) Frankreich 1.718

3. ( 3.) Brasilien 1.681

4. ( 4.) England 1.652

5. ( 7.) Portugal 1.631

6. ( 5.) Kroatien 1.625

7. ( 9.) Spanien 1.617

8. ( 6.) Uruguay 1.615

9. ( 8.) Schweiz 1.605

10. ( 10.) Dänemark 1.589

11. ( 11.) Argentinien 1.582

. ( 13.) Deutschland 1.582

13. ( 12.) Kolumbien 1.580

14. ( 17.) Italien 1.569

. ( 16.) Niederlande 1.569

Weiter:

19. ( 20.) Polen 1.550 *

26. ( 34.) ÖSTERREICH 1.498

65. ( 63.) Slowenien 1.363 *

73. ( 68.) Nordmazedonien 1.333 *

82. ( 84.) Israel 1.286 *

137. (133.) Lettland 1.086 *

* = Österreichs Gruppengegner in der EM-Qualifikation für 2020