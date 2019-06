Valie Export erhält Kunstpreis der Roswitha-Haftmann-Stiftung

Die rund 134.000 Euro schwere Auszeichnung gilt dem Lebenswerk

Zürich – Valie Export erhält den mit 150.000 Schweizer Franken (rund 134.000 Euro) dotierten Roswitha-Haftmann-Preis 2019. Damit wird die 1940 geborene österreichische Künstlerin für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Die Filmemacherin, Medien- und Performancekünstlerin gehöre zu den wichtigsten internationalen Pionierinnen dieser Kunstgattungen, wie es in einer Aussendung heißt. Die Auszeichnung, welche die Stiftung seit 2001 an lebende Künstlerinnen und Künstler vergibt, wird Valie Export am 27. September im Kunsthaus Zürich übergeben. (APA, 14.6.2019)