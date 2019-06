Wiener Grüne schmieden am 22. Juni ihre Kandidatenliste

Am Freitagvormittag geben die Bundesgrünen eine Pressekonferenz zur Nationalratswahl. Auf dem Podium vertreten ist auch Oberösterreichs Landesrat Anschober

Wien – Die Grünen laden für Freitag, 9.30 Uhr zu einer Pressekonferenz mit dem Thema "Aktuelles zur NR-Wahl 2019". Auf dem Podium vertreten sein werden Grünen-Chef Werner Kogler, Oberösterreichs Landesrat Rudi Anschober, die designierte Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und die grüne Spitzenkandidatin für die steirische Landtagswahl, Sandra Krautwaschl.

Neuer Abstimmungsmodus

Bei der Landesversammlung am 22. Juni wählen die Wiener Grünen ihre Landesliste für die Nationalratswahl. 29 Personen bewerben sich um die vorderen Plätze. Die Abstimmung erfolgt erstmals nach einem neuen Modus – dem "Single Transferable Vote"-System.

Es ersetzt die bisherige Gepflogenheit, die Listenplätze in Blöcken abzustimmen. Diese Variante hatte immer wieder für Unmut gesorgt. Mitunter waren Mandatare an einer Kandidatur auf einem aussichtsreichen Listenplatz gescheitert, weil sie die angestrebte vordere Position nicht ergattern konnten – was zumindest bei der Nationalratswahl 2017 letztendlich irrelevant war, da die Partei aus dem Nationalrat flog.

Nun ist jedenfalls der Wahlmodus neu. Er sollte erstmals bei der Erstellung der Liste für die Wien-Wahl 2020 zum Einsatz kommen, erlebt aufgrund der Neuwahl im Bund aber bereits jetzt seine Feuertaufe. Es handelt sich um ein komplexes System – da es ähnlich wie die "Instant Run-off"-Methode quasi eine Stichwahl inkludiert hat. "Instant Run-off" kam bei der Wahl Hebeins zur Spitzenkandidatin für die Wien-Wahl zum Einsatz.

Auch beim "Single Transferable Vote"-System werden die Kandidaten von den Wählern gereiht. In der Auszählung werden nicht nur die erstgenannten Namen, sondern auch die dahinter aufgelisteten Personen berücksichtigt.

29 Personen zur Auswahl

Unter den 29 Bewerbern und Bewerberinnen sind Eva Blimlinger, die Rektorin der Akademie der bildenden Künste, die Ex-Mandatarinnen Sigrid Maurer und Alev Korun, Bundesrätin Ewa Dziedzic, der Anwalt Georg Bürstmayr und die Wiener Gemeinderatsabgeordneten Faika El-Nagashi und Martin Margulies. Auch Daniela Kickl, die Cousine von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl, bewirbt sich.

Bei der Landesversammlung werden auch die Weichen für den endgültigen Wechsel an der Wiener Parteispitze gestellt. Gemeinderätin Birgit Hebein wird von der Parteibasis als Nachfolgerin von Maria Vassilakou nominiert.

Die offizielle Kür zur neuen Verkehrs- und Planungsstadträtin sowie Vizebürgermeisterin findet dann wenige Tage später im Gemeinderat statt. Parteichefin wird Hebein nicht, da es dies Position bei den Wiener Grünen nicht gibt. Sie ist jedoch auch bereits als Spitzenkandidatin für die nächste Wien-Wahl fixiert. (APA, 14.6.2019)