Trump traf sich mit Apple-Chef Cook

Auch Handelsstreit war Thema der Gespräche – Diskussionen über Einwanderung und Privatsphäre

US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten des Handelsstreits mit China mit Apple-Chef Tim Cook getroffen. Themen sei der Handel, US-Investitionen, Einwanderung und Privatsphäre gewesen, sagte Judd Deere, Sprecher des Weißen Hauses, am Donnerstag. Cook ist schon wiederholt bei Trump zu Gast gewesen.

Hintergrund

Die USA und China haben sich im Handelsstreit mit milliardenschweren Sonderzöllen überzogen und weitere angedroht. Das könnte auch Apple mit seinem iPhone-Verkauf in China treffen.

Am Donnerstag hatten rund 600 US-Firmen Trump in einem Brief zur Lösung des Handelsstreits aufgerufen. "Ein eskalierender Handelskrieg ist nicht im besten Interesse des Landes, beide Seiten würden verlieren", hatte es dort geheißen. (APA, 14.6.2019)