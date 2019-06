Offenbar nur "kleine Einigung" auf Eurozonen-Budget in der EU

Frankreichs Finanzminister bestätigte zuvor laut Bericht der Agentur AFP eine Einigung – Details aber noch unklar

Luxemburg – Die Finanzminister der Eurozone haben bis in die Nacht auf Freitag um die Reform der Währungsunion gerungen und sich dabei nach den Worten des französischen Finanzministers Bruno Le Maire auf ein gemeinsames Budget für die Eurozone geeinigt. Ihn zitierte die Nachrichtenagentur AFP. Auch ein Sprecher des Eurogruppenchefs Mário Centeno bestätigte eine Einigung auf Twitter. Das Eurozonen-Budget war ein Wunsch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den unter anderem Deutschland stets kritisch gesehen hatte.

Später hieß es allerding, der große Wurf sei ausgeblieben, es habe lediglich "Fortschritte" gegeben. Zentrale Fragen seien noch offen, weitere Arbeiten seien nötig, hieß es am Freitag früh in Luxemburg. Offen ist demnach etwa noch, wie das geplante Budget finanziert werden soll. Auch die genaue Summe ist noch unklar. Auch Le Maire sagte, die Frage, wie groß das Budget ausfallen werde und aus welchen Quellen es genau finanziert werde, müsse aber noch geklärt werden.

Das Budget sollte nach inzwischen deutlich abgespeckten Plänen die wirtschaftliche Annäherung der Mitgliedstaaten und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Regierungen können daraus Gelder beantragen, um konkrete Reformprojekte zu fördern. Im Gespräch waren anfänglich 17 Milliarden Euro für den EU-Finanzzeitraum von 2021 bis 2027. Macron hatte anfänglich mehrere hundert Milliarden Euro gefordert. Die EU will in einer Pressekonferenz ab 8:15 Uhr in der Früh genauer informieren.

Langwierige Diskussionen

Die am Donnerstagnachmittag begonnenen Verhandlungen konzentrierten sich auch auf die Stärkung des Euro-Rettungsfonds ESM und steckten wegen Streits über Detailfragen über Stunden fest. Erst danach waren in der Nacht Gespräche über Kernpunkte für das Eurozonenbudget vorgesehen.

Der Euro-Rettungsfonds ESM soll seinerseits künftig eine größere Rolle bei der Überwachung von Rettungsprogrammen von Krisenstaaten spielen und auch vorbeugend Ländern helfen. Zudem ist geplant, dass bei ihm ein Fonds zur Abwicklung von Pleitebanken angesiedelt wird, falls bisher bereit stehende Gelder nicht ausreichen. Die Minister berieten in Luxemburg über einen 70 Seiten langen Vertragstext, der an vielen Stellen Fragen aufwarf. (APA, red, 14.6.2019)