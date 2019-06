Unentdeckte Spiele-Perlen: Die zehn spannendsten Indie-Games der E3

xbox

Nicht für die Schule, fürs Leben lernen wir – und trotzdem verträumt so mancher Schüler seine Zeit in der Klasse. Vielleicht ist es der Traum vom ultimativen Computerrollenspiel, das auf der Zeichenunterlage, am Rand der Schulbücher und in unzähligen Karoheften Gestalt annimmt?

In RPG Time: The Legend of Wright erblüht gewissermaßen dieser Traum zu interaktivem Leben – ein ebenso originelles wie liebenswert umgesetztes Konzept. Das digitale Bastelbuch ist zur Gänze handgezeichnet und soll 2020 erscheinen.