Springer bündelt in USA Insider und Marktforscher eMarketer

Nach Kauf von eMarketer vor drei Jahren

Der deutsche Medien- und Technologiekonzern Axel Springer legt seine US-Töchter Insider Inc. und eMarketer zusammen. Die Bündelung der Kräfte soll zum 1. Jänner 2020 über die Bühne gehen und für Wachstum im Firmenkundengeschäft ("B2B") sorgen, wie die Berliner am Donnerstag mitteilten.

Wachstum

"In der nächsten Phase unserer US-Wachstumsstrategie werden wir das Wachstum und die Reichweite von Insider Inc. mit der Expertise von eMarketer zusammenbringen", sagte Springer-Vorstand Jan Bayer. Insider Inc. erreicht eine Zielgruppe von weltweit mehr als 170 Millionen Nutzern und ist vor allem bekannt für das Wirtschafts- und Finanznachrichtenportal Business Insider. Über die Marktforschungssparte BII werden auch Daten und Analysen zu digitalen Themen wie Fintech, Banken und Gesundheit angeboten.

Den Marktforscher eMarketer hatte Springer vor drei Jahren für rund 213 Mio. Euro übernommen. Die Firma mit 160 Beschäftigten und Sitz in New York ist ein führender Marktforscher rund um die digitalen Themen Marketing, Medien und Handel. Der Gründer und Chef von Insider Inc., Henry Blodget, wird Chef der neuen Gruppe. Insider Inc. wurde 2015 von Springer für gut 300 Mio. Euro gekauft und hat weltweit rund 500 Mitarbeiter. Zu möglichen Einsparvolumen des Deals äußerte sich Springer nicht. (APA, 13.6.2019)