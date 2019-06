Kriegsgefahr am Nadelöhr im Golf von Oman

Nach den mutmaßlichen neuen Angriffen auf zwei Tankschiffe im Golf von Oman wächst die Angst vor einer "versehentlichen" Eskalation zwischen dem Iran und den USA und Saudi-Arabien

Um 6.12 Uhr Ortszeit am Donnerstag ging bei der Fünften US-Flotte in Bahrain ein Notruf ein, eine Dreiviertelstunde später ein zweiter. Zwei Schiffe im Golf von Oman zwischen den Küsten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und des Iran hatten unabhängig voneinander Alarm geschlagen, meldete die US Navy am Donnerstagvormittag, die den Zerstörer U.S.S. Bainbridge zu Hilfe schickte.

Kurz zuvor hatte auch Informationsplattform UKMTO der britischen Marine einen "Vorfall" in der Region gemeldet und zu "extremer Vorsicht" gemahnt. Der Zwischenfall ereignete sich diesen Angaben zufolge etwa 70 Seemeilen vom arabischen Emirat Fujairah entfernt und etwa 14 Seemeilen vor der iranischen Küste.

foto: standard

Am Nachmittag überschlugen sich die Meldungen schließlich. Die iranische Agentur Irna meldete, eines der beiden Schiffe, der mit 75.000 Tonnen Rohbenzin beladene und unter der Flagge der Marschallinseln in Richtung Taiwan fahrende Tanker Front Altair stehe in Flammen und sei mittlerweile gesunken. Letzteres wurde von der norwegischen Großreederei Frontline, die von einem Torpedoeinschlag sprach, dementiert. Entsprechende Berichte stimmten nicht.

Ähnlicher Vorfall im Mai

Das zweite betroffene Schiff Kokuka Courageous, es war unter panamaischer Flagge unterwegs, gehört aber einer deutschen Reederei, transportierte Methanol nach Singapur, als es möglicherweise von einer Magnetmine getroffen wurde. Die insgesamt 44 philippinischen Seeleute wurden von iranischen Rettungsdiensten in den Hafen Jask gebracht und sollen bis auf einen Mann unverletzt geblieben sein.

Erst vor einem Monat waren in unmittelbarer Nähe vier Tankschiffe bei "Sabotageakten" beschädigt worden. John Bolton, Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, gab sich damals gewiss, dass der Iran hinter den mutmaßlichen Attacken steht. "Wer soll so etwas denn sonst tun?", fragte er rhetorisch – freilich ohne Beweise vorzulegen. Ein Bericht, den Saudi-Arabien, die VAE und Norwegen in der vergangenen Woche dem UN-Sicherheitsrat vorlegten, kommt zwar zu der Conclusio, dass vermutlich Kampftaucher Sprengsätze an den Tankern angebracht haben, beschuldigten aber kein Land der Urheberschaft.

Westliche Staaten besorgt

Schon im Mai hatten sich viele westliche Staaten besorgt gezeigt, zwischen dem Iran und seinen Gegnern Saudi-Arabien und den USA könnte aufgrund solcher Vorfälle versehentlich Krieg ausbrechen. Und auch nach dem jüngsten, schwerer wiegenden Zwischenfall am Donnerstag sind viele Augen im Westen abermals auf den Iran gerichtet.

In Frankreich, das in den VAE eine Marinebasis unterhält, rief das Außenministerium "alle Akteure" zu Zurückhaltung auf, gleichzeitig pochte eine Sprecherin auf die "Freiheit der Seefahrt", die es "absolut zu schützen" gelte. Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow warnte davor, den Iran vorschnell zu verdächtigen und die Angriffe auf die beiden Schiffe als Anlass zu nehmen, die Spannungen mit Teheran weiter anzufachen. Das Weiße Haus meldete, Trump sei über die Situation am Golf von Oman informiert und beobachte sie genau.

Und der Iran selbst, wo sich derzeit Japans Ministerpräsident Shinzo Abe um Vermittlung im schwelenden Konflikt mit den USA bemüht, nannte den aktuellen Vorfall "verdächtig": Nur Gespräche zwischen den Anrainerstaaten könnten die Seewege sicherer machen, sagte Regierungssprecher Ali Rabei. "Alle Länder in der Region sollten aufpassen, nicht in die Falle derer zu treten, die von Instabilität profitieren."

Fast ein Drittel der weltweiten Rohöltransporte passieren die Gewässer rund um die Straße von Hormuz. So schlugen sich schon die ersten Meldungen über die mutmaßlichen Angriffe auf die beiden Schiffe im Golf von Oman prompt auf den Weltmärkten nieder. Der Ölpreis stieg vorübergehend um vier Prozent.

Strategisches Nadelöhr

Paolo d'Amico, Vorsitzender der Tankschiffeigner-Vereinigung, warnte vor wirtschaftlichen Turbulenzen, sollten Schiffe in der Straße vom Hormuz noch öfter von Angriffen betroffen sein: "Ich mache mir große Sorgen um die Sicherheit unserer Crews", sagte er am Donnerstag in London. "Wenn die Gewässer unsicher werden, könnte dies die Versorgung der ganzen westlichen Welt in Gefahr bringen." (Florian Niederndorfer, 14.6.2019)