"Das mach ma schon": Bundespräsident Van der Bellens beste Sager

In den vergangenen Wochen kam Bundespräsident Alexander Van der Bellen ungewohnt oft zu Wort. Sehen Sie das Best-of im Video

der standard

Bundespräsident Alexander Van der Bellen erfreut sich derzeit großer Beliebtheit. Dies besagt die Auswertung der in der Vorwoche vom STANDARD in Auftrag gegebenen Umfrage. Von den 809 repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung ausgewählten Personen sagen 50 Prozent, sie seien sehr zufrieden. Besonders sein Agieren in der Regierungskrise hat Van der Bellen in den letzten Wochen Anerkennung gebracht. DER STANDARD hat einige seiner besten Zitate seit der Kandidatur zum Bundespräsidenten zusammengestellt. (Isabella Scholda, 14.6.2019)