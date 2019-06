Spektakuläre Bilder: SpaceX bringt kanadische Satelliten bei Nebel ins All

Erdbeobachtungssatelliten sollen Daten über Wetter, Klima und Meere sammeln

Vandenberg Air Force Base – Drei kanadische Erdbeobachtungssatelliten sind vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX ins All gebracht worden. Die Satelliten der Radarsat Constellation Mission waren am Mittwoch an Bord einer Falcon 9 von der Vandenberg-Luftwaffenbasis im US-Bundesstaat Kalifornien gestartet, wie das Unternehmen mitteilte.

spacex Video: Ein Raketenstart im Nebel ist ein spektakulärer Anblick.

Rund eine Stunde nach dem Start wurden die Satelliten erfolgreich ausgesetzt. Sie sollen nun für Kanada unter anderem Daten über Wetter, Klima und Meere sammeln. Der Start sorgte aufgrund der Wetterbedingungen – es herrschte dichter Bodennebel – für spektakuläre Bilder (bei Minute 12:30), wie die Videobilder zeigen. Der Booster der der Falcon-9-Rakete kehrte erfolgreich zurück zur Erde zurück (ab Minute 20) und kann nun erneut genutzt werden. (red, APA, 13.6.2019)