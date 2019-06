Tele Columbus ist im Machtkampf mit United Internet

Hauptversammlung verschoben

Wegen des Streits mit Großaktionär United Internet über die Besetzung des Aufsichtsrates hat der angeschlagene Kabelnetzbetreiber Tele Columbus sein Aktionärstreffen verschoben. Die Hauptversammlung soll nun am 29. August stattfinden statt am 21. Juni, wie Deutschlands drittgrößter Kabelanbieter am Donnerstag mitteilte.

United Internet hält 28,5 Prozent an dem hoch verschuldeten Berliner Unternehmen und hatte eine eigene Liste zur Besetzung des Kontrollgremiums als Gegenantrag zum Vorschlag von Tele Columbus eingebracht.

Lösung

Das Kontrollgremium sei an einer einvernehmlichen Lösung interessiert, betonte Tele Columbus. Um dies zu erreichen, sei ein Aufschub erforderlich. Da United Internet seinen Antrag gestellt habe, nachdem die Einladung zur Hauptversammlung verschickt war, seien wegen der Kürze der Zeit insbesondere ausländische Aktionäre bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benachteiligt.

Tele Columbus hatte für die Neuwahl des Aufsichtsrates sechs unabhängige Kandidaten vorgeschlagen, woraufhin United Internet eine eigene Wahlliste eingereicht hatte. Der Schweizer Finanzinvestor Alatus Capital, der nach eigenen Angaben mehr als drei Prozent der Tele-Columbus-Anteile hält, kritisierte den unabgesprochenen Vorstoß des Großaktionärs. United Internet sei ein Wettbewerber von Tele Columbus und seine Ziele könnten dem Interesse der anderen Aktionäre entgegenstehen. (APA, 13.6. 201)