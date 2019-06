Mindestens 30 Anträge: Das freie Spiel der Kräfte im Parlament geht weiter

Etliche Regierungsvorlagen – Türkis-blaue Pensionserhöhung für kleine Renten – SPÖ mit eigenem Plastiksackerlverbot

Wien –Die Antragsflut im Nationalrat geht auch heute, Donnerstag, weiter. Bereits zu Beginn des Plenums lagen 30 Anträge vor, denen am Ende der Sitzung eine Frist gesetzt werden könnte, womit sie noch im Juli beschlossen werden könnten.

Während sich am Mittwoch teils ungewöhnliche Konstellationen fanden, gehen heute die vormaligen Koalitionspartner ÖVP und FPÖ größtenteils gemeinsam vor. So werden einige Regierungsvorlagen parlamentarisch auf den Weg geschickt, die bereits vom Kabinett Kurz/Strache ausgearbeitet worden waren.

Dazu zählen Novellen zum Haftungsrecht (Causa Almen) sowie zum Aktienrecht. Auch das Wohn-Gemeinnützigkeitsgesetz ist am Weg. Noch prominenter sind wohl die weitere Anschubfinanzierung für den Ganztagesschulausbau sowie die Anhebung der Mindestpensionen.

Auch seitens der SPÖ werden wieder diverse Versuche unternommen, eigene Anträge ein Stück näher Richtung Beschluss zu bekommen. Dazu zählen etwa ein eigener Antrag, ein Privatisierungsverbot für Wasser in die Verfassung zu bekommen sowie eine Initiative zur Eindämmung von Plastiksackerln.

Die Neos wollen, dass gleichgeschlechtliche Ehen auch dann geschlossen werden können, wenn es diese Institution im Herkunftsland eines Partners nicht gibt. Derzeit können solche multinationalen Verbindungen in Österreich nur Eingetragene Partnerschaften eingehen.

Besonders aktiv ist die Liste Jetzt, die unter anderem einer gemeinsamen Initiative mit SPÖ und Neos eine Frist geben will, die ein Verbot des "Bundestrojaners" zum Ziel hat. Solo ist ein Antrag, der eine Valorisierung des Pflegegeldes verlangt.

Was auch auf dem Programm steht: Der Nationalrat wählt heute die neuen Volksanwälte. Nominiert sind seitens der ÖVP der Abgeordnete Werner Amon, von der SPÖ der Leitende Sekretär des ÖGB Bernhard Achitz und von den Freiheitlichen deren bisheriger Klubobmann Walter Rosenkranz. Die bisherigen Volksanwälte wurden entweder nicht mehr aufgestellt oder konnten nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten.

Und es gab an diesem Parlamentstag auch eine Premiere: Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Europarats sprach mit Liliane Maury Pasquier erstmals die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung vor den Abgeordneten.

Abgeschlossen wird die Juni-Plenarwoche mit der Aufhebung der Immunität des freiheitlichen Abgeordneten Markus Tschank. Bei den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geht es um den seit dem "Ibiza-Video" im Raum stehenden Verdacht der verdeckten Parteienfinanzierung.

Türkis-blaue Pensionserhöhung



Eine bereits bekanntes Projekt aus gemeinsamen Regierungszeiten, das ÖVP und FPÖ miteinander auf den Weg, ist die Pensionserhöhung für Bezieher kleiner Renten. Einem entsprechendem Antrag wird am Ende der Nationalratssitzung eine Frist gesetzt, womit er im Juli beschlossen werden kann.

Für Menschen mit 40 Beitragsjahren wird die Mindestpension von 995 auf 1.200 Euro netto angehoben, Ehepaare erhalten 1.500 Euro. Dabei werden bis zu fünf Jahre Kindererziehung und bis zu einem Jahr Präsenz- bzw. Zivildienst angerechnet.

FPÖ-Klubchef Norbert Hofer bewertete die Maßnahme in einer schriftlichen Stellungnahme als Akt der sozialen Gerechtigkeit gegenüber der älteren Generation sowie als wesentlichen Schritt im Kampf gegen die Altersarmut. Auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger nannte die soziale Absicherung von Senioren ein besonderes Anliegen: "Wer im Land etwas leistet, darf nicht der Dumme sein."

Rotes Plastiksackerlverbot

Die SPÖ wiederum bringt einen eigenen Initiativantrag zur Reduktion von Plastiksackerln und -verpackungen im Nationalratsplenum ein. Dieser solle laut der Partei weiter gehen als jener am Mittwoch von der ehemaligen ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger eingebrachte Initiativantrag.

Konkret soll das Abfallwirtschaftsgesetz abgeändert werden, damit ab dem 1. Jänner 2020 der Verkauf von Kunststofftragetaschen verboten wird. Davon ausgenommen sollen pflanzenbasierte Plastiksackerl im Frischebereich von Lebensmittelläden sowie wiederverwendbare stabile Taschen aus Kunststoffgewebe sein. Plastiksackerl, die von Händlern vor dem 1. September dieses Jahres erworben wurden, sollen bis 1. September 2020 weiterverkauft werden dürfen. Obstsackerln sollen nur dann kostenfrei sein, wenn sie auch umweltverträglich sind.

Der Antrag der SPÖ sieht zudem vor, dass Plastikverpackungen bis zum Jahr 2025 um 25 Prozent im Vergleich zur im Jahr 2016 in Verkehr gebrachten Menge reduziert werden. Damit soll vermieden werden, dass als Konsequenz des Plastiksackerlverbots noch mehr in Plastik eingeschweißte Produkte im Supermarkt landen. Der künftige Umweltminister beziehungsweise die künftige Umweltministerin soll ab März 2021 einen jährlichen Evaluierungsbericht an den Nationalrat übermitteln, der beschreibt, ob sich ein Erreichen des Ziels abzeichnet. Im Falle einer voraussichtlichen Zielverfehlung müssten Maßnahmen zur Kurskorrektur vorgeschlagen werden.

Immer größere Müllberge

"Die Klimakrise verschärft sich und die Müllberge werden immer größer. Wir müssen jetzt handeln und der Umwelt und den Konsumenten zuliebe den Plastikmüll massiv einschränken", kommentierte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner das Vorhaben.

Die Umweltschutzorganisation Global 2000 begrüßte die Pläne der SPÖ, eine Plastikverpackungsreduktion rechtlich zu verankern. "Ohne gesetzlich festgeschriebene Ziele ist anzunehmen, dass die Plastikverpackungsreduktion ein frommer Wunsch bleibt. Damit das Plastiksackerlverbot zu keiner Zunahme an bereits vorverpackter Ware in den Geschäften führt, ist diese Maßnahme enorm wichtig", sagte Lisa Kernegger, Plastikexpertin bei Global 2000. (red, APA, 13.6.2019)