Kremlkritiker Nawalny aus Polizeigewahrsam entlassen

Nawalny war bei einer Solidaritätskundgebung für den russischen Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow in Moskau festgenommen worden

Moskau – Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach seiner Festnahme bei einer Solidaritätskundgebung für den russischen Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow in Moskau wieder auf freien Fuß. Das teilte er am Mittwochabend auf Twitter mit.

Hunderte Menschen waren am Mittwoch bei Protesten in der russischen Hauptstadt festgesetzt worden. Viele von ihnen konnten dem Bürgerrechtsportal "OWD-Info" zufolge noch am Abend wieder nach Hause gehen. Die Polizei hatte von rund 1.200 Demonstranten gesprochen, wie die Nachrichtenagentur Tass meldete. Unter den Festgenommenen sind auch Journalisten. (APA, 12.6.2019)