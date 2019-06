Türkei kauft russisches Raketensystem S-400

Noch vor der geplanten Auslieferung im Juli droht der türkisch Präsident Erdoğan dem Nato-Partner USA

Istanbul – Die Türkei hat das russische Luftabwehrraketen vom Typ S-400 gekauft und nimmt damit die Verärgerung des Nato-Partners USA in Kauf. Die Raketen sollten im Juli geliefert werden, kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch an.

Die USA hatten wegen des Rüstungsgeschäfts die Ausbildung türkischer Piloten am US-Kampfjet F-35 gestoppt. Bereits früher war die Lieferung von Ausrüstung für die F-35 ausgesetzt worden.

Drohung an USA

Bei der Veranstaltung seiner AK-Partei drohte Erdoğan, jeder werde zur Verantwortung gezogen, der die Türkei aus dem F-35-Programm ausschließen wolle. Die Regierung in Washington argumentiert, die Türkei könne nicht gleichzeitig die S-400-Systeme aus Russland und F-35-Kampfflugzeuge des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin betreiben. (APA, Reuters, 12. 6. 2019)